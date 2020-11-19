Українці оцінили дії влади по боротьбі з коронавірусом

Фото: мітинг під Кабміном (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дії влади українці вважають незадовільними

У середині листопада 2020 року більшість українців незадоволені діями влади по боротьбі з епідемією коронавірусу. Зокрема, 35% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського 60% - не задоволені.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, роботою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля задоволені 23%, незадоволені - 60%, важко оцінити - 18%. Діяльністю голови Верховної ради Разумкова задоволені 33%, незадоволені - 48%, важко оцінити - 18%.

Найбільше серед органів центральної влади опитані незадоволені роботою Кабінету міністрів (67%) та Верховної ради (72%). Діяльністю міністра охорони здоров'я Максима Степанова задоволені 32%, 55% - не задоволені. Діяльністю поліції задоволені 36%, 51% - не задоволені.

Майже половина (48%) опитаних вважають оптимальними заходи, введені владою по боротьбі з коронавірусом, 24% вважають їх занадто м'якими, 11% - навпаки занадто жорсткими.

Абсолютна більшість опитаних вважають за потрібне в першу чергу направити кошти із спеціального фонду боротьби з коронавірусом на закупівлю засобів захисту для лікарів, облаштування лікарняних ліжок медичним киснем, закупівлю ліків та обладнання для лікарень, доплати лікарям і залученим особам до боротьби з коронавірусом, збільшення тестування на коронавірус.

Виділення коштів фонду на будівництво мобільних госпіталів вважають за потрібне 81%, (15% непотрібним), компенсації підприємцям за вимушений простій з-за карантину - 81% (17% не потрібне).

Менше опитаних підтримують використання коштів спеціального фонду боротьби з коронавірусом на будівництво доріг (тут думки розділилися: 48% підтримують виділення коштів на це з фонду, а 50% - не підтримують).

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 15-17 листопада 2020 року серед 3000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження - не більше 1,8%.

Нагадаємо, Кабмін ввів в Україні карантин вихідного дня до кінця листопада 2020 року. Крім того, уряд зобов'язав українців перебувати на вулиці з документами.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", думки українців щодо рішення уряду вести карантин вихідного дня розділилися порівну. Половина опитаних (49%) підтримують, стільки ж проти.