Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кандидаты указывали в биографии принадлежность к организациям, названия которых созвучны с названиями партий

На внеочередных выборах в Верховную раду украинцы отдали более 178 тыс. голосов за кандидатов двойников.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу гражданской сети "Опора".

Таким образом, по технологии "двойников" кандидаты, которые указали в биографии принадлежность к организациям, названия которых созвучны с названиями партий получили более 178 тыс. голосов избирателей.

Как сообщили в гражданской сети, всего было зафиксировано две формы таких манипуляций:

регистрация в одномандатных округах кандидатов с одинаковыми фамилиями и именами;

когда кандидаты в своих биографических сведениях указывали на принадлежность к организациям, названия которых дублировали названия политических партий - субъектов избирательного процесса.

Таким образом, технология двойников была успешной в округах № 37, 64, 78, 119, 146, 198, 210.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что технология "двойников", которую использовали на внеочередных выборах в Верховную раду негативно повлияла на процесс голосования избирателей. На выборах более 90 кандидатов-самовыдвиженцев, которые баллотировались в 55 одномандатных избирательных округах, выдавали себя за представителей частного предприятия, общественной или благотворительной организации "Слуга народа" или (значительно реже) "Голоса". Полиция возбудила 34 дела о незаконном использовании брендов партий.

Также Центральная избирательная комиссия приняла протоколы о результатах голосования на парламентских выборах еще от 69 окружных избирательных комиссий. Таким образом, по состоянию на 25 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 116 ОВО.