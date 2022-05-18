Украинцы на освобожденных территориях и в оккупации смогут получить международную помощь

Кабинет министров принял решение о распространении дополнительных выплат от международных организаций на жителей территорий, которые оккупированы, деоккупированы или находятся в зоне активных боевых действий. Заявку можно будет подать в конце мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Принятое решение предусматривает, что выплаты могут предоставляться лицам, которые не имеют и не имели статуса внутренне перемещенных лиц, но проживают:

- в деоккупированных населенных пунктах,

- в населенных пунктах, которые находятся в зоне активных боевых действий или постоянных обстрелов,

- в населенных пунктах, находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании).

В конце мая заявку на получение таких денежных выплат можно будет подать через информационную платформу єДопомога (edopomoga.gov.ua).

Данные, которые человек указывает в заявке, будут верифицироваться на основе данных из государственных реестров. Верифицированные заявки будут передаваться международным организациями, которые будут принимать решение о выплатах на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств длятаких выплат.

Также этим решением правительства обеспечивается возможность получить бумажный вариант справки о взятии на учет внутренне перемещенной лица для тех людей, которые подавали заявление через приложение "Дія". Поскольку были случаи, когда из-за неверно указанных данных внутренне перемещенные лица не могли получить выплату пособия на проживание, то предусмотрена возможность корректировки ошибок. Благодаря уточнению данных можно будет пересчитать размер пособия на проживание, например, если человек сначала не указал, что он является лицом с инвалидностью и получил 2000 гривен в месяц вместо 3000 гривен.

Также предусмотрено, что выплачивать пособие на проживание продолжат перемещенным лицам, которые подали заявку об уничтоженном или поврежденном жилье до 20 мая текущего года или в любое время подтвердят соответствующий факт документам, выданным органами местного самоуправления.

Напомним, Украина введет переговоры с международными партнерами, чтобы обеспечить дополнительные денежные выплаты переселенцам из наиболее уязвимых групп людей. Уже есть договоренность о 9,6 млрд гривен.