Переселенцы дополнительно получат от международных организаций почти 10 млрд гривен

Украина введет переговоры с международными партнерами, чтобы обеспечить дополнительные денежные выплаты переселенцам из наиболее уязвимых групп людей. Уже есть договоренность о 9,6 млрд гривен.

Как отметили в пресс-службе, такие группы выделили еще во время пандемии COVID-19 в результате тщательного анализа. Это многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, пожилые люди с низкими доходами. Каждую из них берет на себя та или иная международная организация и предоставляет им денежную выплату.

"Об проведении дополнительных к государственным денежным выплатам мы договорились с такими международными организациями как ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, Всемирная продовольственная программа, Международный Комитет Красного Креста, Международная организация по миграции. Сейчас согласованы программы на общую сумму 9,6 млрд гривен", - сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее совам, а счет этих средств более 2 млн человек из наиболее уязвимых категорий, которые пострадали в результате войны, получат выплаты в размере от 2200 до 2500 гривен в месяц сроком от 1 до 3 месяцев.

Ранее РБК-Украина рассказывало о доступных программах международной помощи для внутренне перемещенных лиц.