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Українці визначилися зі ставленням до церковних ієрархів

Новини » Суспільство     03.03.2020 - 14:44
Українці визначилися зі ставленням до церковних ієрархів
Фото: митрополит Епіфаній (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найкраще українці ставляться до Епіфанія, найгірше до Онуфрія

Серед предстоятелів основних церков українці найкраще ставляться до предстоятеля Православної церкви України (ПЦУ) Епіфанія: 38,4% позитивно, 5,7% - негативно - 5,7%, баланс +32,7%). Про це свідчать дані опитування КМІС.

До предстоятеля Української Греко-католицької церкви Святослава позитивно ставляться 27,4% українців, негативно - 3,8% (баланс +23,6%).

До митрополита Онуфрія (Українська православна церква Московського патріархату) позитивно ставляться 20,9% українців, негативно - 22,1% (баланс становить -1,2%).

Українці визначилися зі ставленням до церковних ієрархів

kiis.com.ua

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 15 по 27 лютого методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) по в всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. У ході опитування проведено 1223 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 2,9%.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, лютому 2020 року серед трьох найбільших церков України найкраще громадяни ставляться до Православної церкви України (ПЦУ), найгірше - до УПЦ Московського патріархату.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у березні 2019 року три чверті українців (77%) вважали себе православними. Серед всіх опитаних 29,5% заявили, що Православна церква України найкраще описує їхні уподобання, 11% відносять себе до Української православної церкви Московського патріархату. Ще 28% вважали себе просто православними.

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