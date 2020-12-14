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Украинцы определились с идейно-политическими убеждениями

Киев, Понедельник 14 декабря 2020 14:00
Украинцы определились с идейно-политическими убеждениями
Фото: флаг Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обществе преобладают демократические ценности

Национально-демократическое направление больше соответствует убеждениям украинцев. В ноябре 2020 года о поддержке этого идейно-политического направления заявили 19,9% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

С большим отрывом на втором месте - социал-демократическое направление (7,7%).

Далее следуют:

  • Либеральное - 4,2%
  • Политическое направление, которая включает идеи объединения Украины с Россией - 3,9%
  • Экологическое ("зеленые") - 3,5%
  • Христианско-демократическое- 3,1%
  • Национально-радикальное - 2,9%
  • Социалистическое - 2,6%
  • Коммунистическое - 1,4%
  • Национально-коммунистическое - 0,4%

Сумма вариантов ответа "ни одно", "я не ориентируюсь в политических течениях", "затрудняюсь ответить" набирает почти половину всех ответов

Украинцы определились с идейно-политическими убеждениями

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 30 октября по 5 ноября 2020 года по всей Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Напомним, по данным опроса, который проводился по заказу Института социологии НАН Украины, в сентябре 2018 года наиболее распространенной идентификацией среди украинцев была национально-демократическая (11,5%). Следующими по популярности оказались социал-демократическая (9,7%) и социалистическая (7,3%) идентификации.

Отметим, по данным опроса, две трети (66%) украинцев против восстановления Советского Союза.

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