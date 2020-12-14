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Українці визначилися з ідейно-політичними переконаннями

Київ, Понеділок 14 грудня 2020 14:00
Українці визначилися з ідейно-політичними переконаннями
Фото: прапор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У суспільстві переважають демократичні цінності

Національно-демократичний напрям найбільше відповідає переконанням українців. У листопаді 2020 року про підтримку цього ідейно-політичного напряму заявили 19,9% українців.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

З великим відривом на другому місці - соціал-демократичний напрям (7,7%).

Далі йдуть:

  • Ліберальний - 4,2%
  • Політичний напрям, що включає ідеї возз'єднання України з Росією - 3,9%
  • Екологічний ("зелені") - 3,5%
  • Християнсько-демократичний - 3,1%
  • Національно-радикальний - 2,9%
  • Соціалістичний - 2,6%
  • Комуністичний - 1,4%
  • Національно-комуністичний - 0,4%

Сума варіантів відповіді "жоден", "я не орієнтуюся в політичних течіях", "важко відповісти" набирає майже половину всіх відповідей.

Українці визначилися з ідейно-політичними переконаннями

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 30 жовтня по 5 листопада 2020 року по всій України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування, яке проводилося на замовлення Інституту соціології НАН України, у вересні 2018 року. найбільш поширеною ідентифікацію серед українців є національно-демократична (11,5%). Наступними за популярністю виявились соціал-демократична (9,7%) та соціалістична (7,3%) ідентифікації.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, дві третини (66%) українців проти відновлення Радянського Союзу

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