Самая распространенная идентификация украинцев - национально-демократическая

Фото: Объединительный собор (Виталий Носач, РБК-Украина)

Большинство украинцев пока не определились со своей идеологической идентификацией

Наиболее распространенной идентификацией среди украинцев является национально-демократическая (11,5%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса, который проводился по заказу Института социологии НАН Украины.

Следующими по популярности в сентябре 2018 года оказались социал-демократическая (9,7%) и социалистическая (7,3%) идентификации.

Вариант коммунистическая выбрали 3,4% респондентов, националистическая - 3,1%, христианско-демократическая - 2,9%.

Либералов в Украине 2,5%, зеленых - 2%.

Таким образом, со своей идентификацией определились только 43,5%. Остальные 57,5% граждан не разбираются в этих течениях или еще не определились.

dif.org.ua

Опрос проводился по заказу Института социологии НАН Украины 13-29 сентября 2018 года. Полевой этап исследования осуществлял Благотворительный фонд "Интеллектуальная перспектива". Всего было опрошено 1800 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий.

Напомним, что по данным опроса Центра Разумкова, относительное большинство украинцев (48%) не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года: "нет" ответили 31% респондентов, "скорее нет" - 17%.

Отметим, что по данным опроса, две трети (66%) украинцев против восстановление Советского Союза.