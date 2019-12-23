Украинцы определили главные события года

Двумя главными событиями 2019 года украинцы считают освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных (48%), а также выборы президента Украины (44%). Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, каждый пятый считает событием года возобновление переговоров по ситуации на Донбассе в нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция). 15% - выборы в Верховную Раду, 13% - выход сборной Украины по футболу в финальной части Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Каждый десятый - укрепление курса гривны.

Не более трех ответов

Событие % Освобождение украинских военнопленных моряков и других политзаключенных 48 Выборы президента Украины 44 Возобновление переговоров по ситуации на Донбассе в нормандском формате 21 Выборы в Верховную Раду Украины 15 Выход сборной Украины по футболу в финальной части Чемпионата Европы по футболу 2020 года 13 Укрепление курса гривны 11 Получение Томоса об автокефалии Православной церкви Украины 9 Дебаты кандидатов в президенты Украины на стадионе "Олимпийский" в Киеве 6 Избрание нового правительства 5 Коррупционный скандал с государственным концерном "Укроборонпром" 4 Победа юношеской сборной по футболу на Чемпионате мира 4 Отказ Украины от участия в Евровидении 2019 года 2 Скандал вокруг телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа 2

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 13-17 декабря 2019 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий среди 2500 респондентов Статистическая погрешность не превышает 2,0%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", почти половина украинцев (47%) считают политиком 2019 года президента Владимира Зеленского.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине декабря 2019 года лишь 9% украинцев считали, что в работе Кабинета министров и Верховной рады было больше успехов, чем неудач. В то же время 26% респондентов заявили, что в работе правительства было больше провалов. Негативно оценили работу парламента 30% опрошенных. Около 40% сказали, что успехов и неудач было поровну.