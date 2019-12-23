Українці визначили головні події року

Двома головними подіями 2019 роки українці вважають звільнення українських військовополонених моряків та інших політичних в'язнів (48%), а також вибори президента України (44%). Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, кожен п’ятий вважає подією року відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі у нормандському форматі (Україна, Росія, Німеччина, Франція). 15% - вибори до Верховної Ради, 13% - вихід збірної України по футболу до фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу 2020 року. Кожен десятий - зміцнення курсу гривні.

Не більше трьох відповідей

Подія % Звільнення українських військовополонених моряків та інших політв'язнів 48 Вибори президента України 44 Відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі у нормандському форматі 21 Вибори до Верховної Ради України 15 Вихід збірної України по футболу до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2020 року 13 Зміцнення курсу гривні 11 Отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України 9 Дебати кандидатів у президенти України на стадіоні "Олімпійський" у Києві 6 Обрання нового уряду 5 Корупційний скандал з державним концерном "Укроборонпром" 4 Перемога юнацької збірної по футболу на Чемпіонаті світу 4 Відмова України від участі у Євробаченні 2019 року 2 Скандал навколо телефонної розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа 2

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 грудня 2019 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій серед 2500 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", майже половина українців (47%) вважають політиком 2019 року президента Володимира Зеленського.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині грудня 2019 року лише 9% українців вважали, що в роботі Кабінету міністрів і Верховної ради було більше успіхів, ніж невдач. У той же час 26% респондентів заявили, що в роботі уряду було більше провалів. Негативно оцінили роботу парламенту 30% опитаних. Близько 40% сказали, що успіхів і невдач було порівну.