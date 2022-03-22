Украинцы оказались в сущем аду, – генсек ООН Гутерриш

Генсек ООН назвал "сущий адом" сегодняшние реалии жизни украинцев. Кроме того, он констатировал эхо войны по всему миру.

Гутерриш опасается, что вскоре рост цен на продукты питания и энергоносители перерастут в глобальный голодный кризис. Больше всего пострадают развивающиеся страны, которые и так находятся под тяжестью последствий пандемии COVID.

Однако генсек Объединенных Наций пытается сохранять оптимизм. По его словам, в переговорах Украины и РФ наметился прогресс, и призвал перейти от боевых действий к предметному разговору о мире.

"В этой войне невозможно победить. Рано или поздно придется перейти от полей битв к мирному столу. Это неизбежно. Вопрос лишь в том, сколько еще жизней должно быть потеряно? Сколько еще бомб должно упасть? Сколько супружеских пар должно быть убито или как много украинцев и россиян погибнет?", – резюмировал Гутерриш.