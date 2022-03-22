Українці опинилися в справжньому пеклі, – генсек ООН Гутерріш

Генсек ООН назвав "справжнім пеклом" сьогоднішні реалії життя українців. Окрім того, він констатував відлуння війни по всьому світу.

Гутерріш побоюється, що невдовзі зростання цін на харчові продукти та енергоносії переростуть у глобальну голодну кризу. Найбільше постраждають країни, що розвиваються, які й так перебувають під тягарем наслідків пандемії COVID.

Однак, генсек Об'єднаних Націй намагається зберігати оптимізм. За його словами, у перемовинах України та РФ намітився прогрес, і закликав перейти від бойових дій до предметної розмови про мир.

"У цій війні неможливо перемогти. Рано чи пізно доведеться перейти від полів битв до мирного столу. Це неминуче. Питання лише в тому, скільки ще життів має бути втрачено? Скільки ще бомб повинні впасти? Скільки подружніх пар має бути вбито чи як багато українців і росіян загине?", – резюмував Гутерріш.