Украинцы недовольны непрофессионализмом депутатов Ради

В ноябре 2019 года украинцы преимущественно негативно относятся к тому, что большинство народных депутатов, избранных на выборах в Верховную раду в июле 2019 года, никогда не занимались политикой. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса, сказала на пресс-конференции директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

По данным опроса, 41% респондентов считают отсутствие опыта депутатов негативом, позитивом - существенно меньше (24%), а по мнению 26% это может быть и позитивом, и негативом, в зависимости от того, будут ли эти депутаты учиться и привлекать квалифицированных специалистов.

Бекешкина напомнила, что сразу после выборов, в августе 2019 года, мнения избирателей были существенно другими: негативом отсутствие политического опыта у новоизбранных депутатов считали лишь 25%, 35% оценивали это, наоборот, как позитив, а 26%, как и сейчас, видели возможности как позитива, так и отрицательную.

В целом в обществе нет единодушия в оценке формирования однопартийного большинства в Верховной раде поддерживают такой формат 40% и не поддерживают ровно столько - 40%.

В то же время большинство граждан не удовлетворены тем, как работает сейчас Верховная Рада - 47%, против 34% тех, кого работа Верховной рады удовлетворяет (45,5%).

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. В результате полевого этапа было собрано 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Отметим, директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина заявила, что данные опроса, проведенного в ноябре 2019 года, свидетельствуют об окончании "медового месяца" новой власти и народа.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, президенту Украины Владимиру Зеленскому в начале ноября 2019 года доверяли 68,2% украинцев, не доверяли - 24,3%, баланс доверия составил +43,9%. В сравнении с опросом, проведенным в начале октября, баланс доверия-недоверия к президенту упал на 4,5 пункта.