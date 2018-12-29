Украинцы назвали выдающихся соотечественников и покрывших себя позором

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Янукович ожидаемо победил в рейтинге самых позорных персонажей

Среди исторических фигур, которые в наибольшей степени символизируют Украину, абсолютным лидером для всех регионов и возрастных групп является Тарас Шевченко (72,7%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Института социальной и политической психологии НАПНУ.

Также в список вошли Леся Украинка (50,6%), Богдан Хмельницкий (45,5%), Иван Франко (36,5%), Ярослав Мудрый (33,7%), Небесная сотня (30,9%).

Среди лидеров Украины разных времен наиболее достойными славы, по мнению респондентов, Богдан Хмельницкий (70,2%) и Михаил Грушевский (52,2%). Это мнение разделяют жители всех регионов Украины и возрастных групп.

Респонденты также единодушны относительно того, кто покрыл себя самым большим позором: это экс-президент-беглец Виктор Янукович (78,2%).

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", среди исторических фигур украинцы лучше всего относятся к Богдану Хмельницкому (73%), Михаилу Грушевскому (68%) и Ивану Мазепе (53%). Худшее отношение зафиксировано к Иосифу Сталину - 21% положительно, 58% отрицательно.

Отметим, по данным опроса Института социальной и политической психологии НАПНУ, творчество великих украинских поэтов, писателей, композиторов и исполнителей являются предметом национальной гордости для 56,5% украинцев.