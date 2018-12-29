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Українці назвали визначних співвітчизників і тих, хто покрив себе найбільшою ганьбою

Новини » Суспільство    29.12.2018 - 18:03
Українці назвали визначних співвітчизників і тих, хто покрив себе найбільшою ганьбою
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Янукович очікувано переміг у рейтингу найбільш ганебних постатей

Серед історичних постатей, що найбільшою мірою символізують Україну, абсолютним лідером для усіх регіонів та вікових груп є Тарас Шевченко (72,7%). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Інституту соціальної та політичної психології НАПНУ.

Також до списку увійшли Леся Українка  (50,6%), Богдан Хмельницький  (45,5%), Іван Франко (36,5%), Ярослав Мудрий (33,7%), Небесна сотня (30,9%).

Українці назвали визначних співвітчизників і тих, хто покрив себе найбільшою ганьбоюСеред лідерів України різних часів найбільше гідними слави, на думку респондентів є Богдан Хмельницький (70,2%) та Михайло Грушевський (52,2%). Цю думку поділяють мешканці усіх регіонів України та вікових груп.

Українці назвали визначних співвітчизників і тих, хто покрив себе найбільшою ганьбою

Респонденти також одностайні щодо того, хто вкрив себе найбільшою ганьбою: це екс-президент-втікач Віктор Янукович (78,2%).

Українці назвали визначних співвітчизників і тих, хто покрив себе найбільшою ганьбою

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", серед історичних постатей українці найкраще ставляться до Богдана Хмельницького (73%), Михайла Грушевського (68%) та Івана Мазепи (53%). Найгірше ставлення зафіксовано до Йосипа Сталіна - 21% позитивно, 58% негативно.

Відзначимо, за даними опитування Інституту соціальної та політичної психології НАПНУ, творчість великих українських поетів, письменників, композиторів та виконавців є предметом національної гордості для 56,5% українців.

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