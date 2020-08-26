Украинцы назвали важнейшие жизненные ценности

По первой степени значимости самой большой ценностью для 74% украинцев является здоровье. На втором месте - семья, дети (21,3%), далеко позади - материальное благосостояние (2,4%).

Такие данные содержатся в выпуске "Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов в 2019 году" Госстата.

Данные получены Государственной службой статистики в ходе выборочного обследования условий жизни домохозяйств.

По второй степени значимости на первом месте семья, дети (59,9%), на втором - здоровье (19,7%), на третьем - материальный достаток (10,9%).

По третьей по степени значимости на первом месте материальное благосостояние (39,6%), на втором - уверенность в завтрашнем дне (32,4%), на третьем - работа, кар'єра (9,1%).

Напомним, по данным Госстата, две трети украинцев (65,3%) считали себя бедными. Еще треть украинцев (33,6%) относили себя к бедным, но и не к представителям среднего класса. Средним классом считают себя 1,1% граждан.

Отметим, по данным опроса компании Research & Branding Group, в сентябре 2019 года средний уровень зарплаты, который бы удовлетворил финансовые потребности работающих, составлял 19275 грн.