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Українці назвали найбільші життєві цінності

Автор: Олександр Білоус

Гроші далеко не на першому місті

За першим ступенем значущості найбільшою цінністю для 74% українців є здоров'я. На другому місці - сім'я, діти (21,3%), далеко позаду - матеріальний добробут (2,4%).

Такі дані містяться у випуску "Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів у 2019 році" Держстату.

Дані отримані Державною службою статистики в ході вибіркового обстеження умов життя домогосподарств.

За другим ступенем значущості на першому місті сім'я, діти (59,9%), на другому - здоров'я (19,7%), на третьому матеріальний добробут (10,9%).

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За третім ступенем значущості на першому місті матеріальний добробут (39,6%), на другому - впевненість у завтрашньому дні (32,4%), на третьому - робота, кар'єра (9,1%).

Нагадаємо, за даними Держстату, дві третини українців (65,3%) вважали себе бідними. Ще третина українців (33,6%) відносили себе до бідних, але і не до представників середнього класу. Середнім класом вважають себе 1,1% громадян.

Відзначимо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, у вересні 2019 року середній рівень зарплати, який задовольнив би фінансові потреби працюючих, становив 19275 грн.

Прогноз погоди
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