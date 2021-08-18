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Украинцы назвали условие для проведения выборов на Донбассе

Автор: Александр Белоус

В августе 2021 года большинство опрошенных украинцев (60%), считают, что сначала должен произойти вывод российских войск с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и установление контроля Украины над своей границей с Россией. Только потом там могут проводиться местные выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Центра Разумкова.

По данным опроса, только 12,9% респондентов придерживаются мнения, что сначала на этих территориях должны состояться выборы, а уже после этого вывод российских военных, обезоруживания боевиков и установление контроля Украины над границей.

Исследование проведено Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "с глазу на глаз" по месту жительства было опрошено 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", в мае 2021 года только 18% украинцев считают, что ради мира на Донбассе стоит соглашаться на любые компромиссы. Еще 46% считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все (в ноябре 2019 года так считали почти 60%).

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