Українці назвали умову для проведення виборів на Донбасі

За даними опитування, лише 12,9% респондентів дотримуються думки, що спочатку на цих територіях мають відбутися вибори, а вже після цього ˗ виведення російських військових, обеззброєння бойовиків і встановлення контролю України над кордоном.

Дослідження проведено Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання було опитано 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.