Украинцы назвали условие для проведения выборов на Донбассе

В августе 2021 года большинство опрошенных украинцев (60%), считают, что сначала должен произойти вывод российских войск с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и установление контроля Украины над своей границей с Россией. Только потом там могут проводиться местные выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Центра Разумкова.

По данным опроса, только 12,9% респондентов придерживаются мнения, что сначала на этих территориях должны состояться выборы, а уже после этого вывод российских военных, обезоруживания боевиков и установление контроля Украины над границей.

Исследование проведено Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "с глазу на глаз" по месту жительства было опрошено 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.