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Українці назвали умову для проведення виборів на Донбасі

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Україна, Середа 18 серпня 2021 14:51
Українці назвали умову для проведення виборів на Донбасі Фото: українці згодні на вибори на Донбасі лише після виведення російських військ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У серпні 2021 року більшість опитаних українців (60%), вважають, що спочатку повинно відбутися виведення російських військ з окупованих територій Донецької і Луганської областей і встановлення контролю України над своїм кордоном з Росією. Тільки потім там мають проводитися місцеві вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допитування Центру Разумкова.

За даними опитування, лише 12,9% респондентів дотримуються думки, що спочатку на цих територіях мають відбутися вибори, а вже після цього ˗ виведення російських військових, обеззброєння бойовиків і встановлення контролю України над кордоном.

Українці назвали умову для проведення виборів на Донбасі

Дослідження проведено Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання було опитано 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи", у травні 2021 року лише 18% українців вважають, що заради миру на Донбасі варто погоджуватися на будь-які компроміси. Ще 46% вважають, що заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі (у листопаді 2019 року так вважали майже 60%).

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