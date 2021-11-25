Украинцы назвали суммы, которые могут побудить избирателей продать свой голос

По данным опроса, 12% респондентов назвали сумму меньше 500 грн, еще 6% - от 500 до 1000 грн.

Только 3,4% респондентов назвали от 1000 до 2000 грн, а 1,3% - суммы от 2000 до 5000 грн. Еще 3,5% сказали, что такая сумма должна составлять свыше 5000 грн.

Более 11% опрошенных сталкивались с попытками подкупа на выборах. Несколько чаще о таких попытках заявили избиратели с неполным средним образованием (14%).

Две трети 64,5% респондентов заявили, что не готовы "продать" свой голос ни при каких обстоятельствах. Среди тех респондентов, которые все-таки потенциально готовы "продать" свой голос, самой популярной опцией является вариант "проголосовать за того кандидата/партию,которые и так нравятся, но и получить за это деньги" - 25%. Еще 18% говорят, что это все зависит от конкретных обстоятельств, а 13% - когда будут уверены, что это не приведет к проблемам или негативным последствиям для них лично. Еще 8,5% согласятся в случае, когда у них попросят об этом люди, которым они доверяют, а 6,3% - когда им предложат справедливый размер вознаграждения.

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 22 октября по 12 ноября 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрос проведен по заказу гражданской сети "ОПОРА". Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.