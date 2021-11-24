Рейтинг партий: у каких политсил есть шансы пройти в Верховную раду

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в середине ноября 2021 года, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа". За нее готовы отдать свой голос 22,7% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Кроме того, преодолевают 5%-й барьер и проходят в Раду партии "Европейская солидарность" (18,8%), "Оппозиционная платформа За жизнь" - 12,7%, ВО "Батькивщина" 8,8%, "Партия Дмитрия Разумкова" - 7,0%, партия "Сила и честь" - 5,7%.

Кроме того, планируют голосовать партию "Украинская стратегия Гройсмана" соответственно 4,4%, партию "Наши" соответственно 4,3%, ВО "Свобода" 3,5%, Радикальную партию Олега Ляшко 2,9%, "Партию Сергея Притулы" 2,4%, партию "Гражданская позиция" 1,5%, партию "УДАР Виталия Кличко" 1,0%, "Партию Шария" соответственно 0,7%.

Исследование проведено Центром Разумкова с 11 по 17 ноября 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов было опрошено 2018 человек. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.