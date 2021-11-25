Українці назвали суми, які можуть спонукати виборців продати свій голос

За даними опитування, 12% респондентів назвали суму, яка менша 500 грн, ще 6% - від 500 до 1000 грн.

Лише 3,4% респондентів сказали про суми від 1000 до 2000 грн, а 1,3% - про суми від 2000 до 5000 грн. Ще 3,5% сказали, що така сума має становити понад 5000 грн.

Більше 11% опитаних стикались зі спробами підкупу на виборах. Дещо частіше про такі спроби заявили виборці з неповною середньою освітою (14%).

Дві третини 64,5% респондентів заявили, що не готові "продати" свій голос за жодних обставин. Серед тих респондентів, які все-таки потенційно готові "продати" свій голос, найпопулярнішою опцією є варіант "проголосувати за того кандидата/партію, які і так подобаються, але водночас і отримати за це гроші" - 25%. Ще 18% кажуть, що це все залежить від конкретних обставин, а 13% - коли будуть впевнені, що це не призведе до проблем чи негативних наслідків для них особисто. Ще 8,5% погодяться у разі, коли у них попросять про це люди, яким вони довіряють, а 6,3% - коли їм запропонують справедливий розмір винагороди.

Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 22 жовтня по 12 листопада 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера; computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитування проведено на замовлення громадянської мережі "ОПОРА". Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.