Украинцы назвали суммы, которые могут побудить избирателей продать свой голос

Большинство респондентов (54%) заявили, что любое предложение денег будет неприемлемым при мотивировании избирателей продать свой голос. Однако те респонденты, которые считают саму продажу голоса реалистичной, называют сравнительно небольшие суммы, которые могут мотивировать людей продать свой голос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

По данным опроса, 12% респондентов назвали сумму меньше 500 грн, еще 6% - от 500 до 1000 грн.

Только 3,4% респондентов назвали от 1000 до 2000 грн, а 1,3% - суммы от 2000 до 5000 грн. Еще 3,5% сказали, что такая сумма должна составлять свыше 5000 грн.

Более 11% опрошенных сталкивались с попытками подкупа на выборах. Несколько чаще о таких попытках заявили избиратели с неполным средним образованием (14%).

Две трети 64,5% респондентов заявили, что не готовы "продать" свой голос ни при каких обстоятельствах. Среди тех респондентов, которые все-таки потенциально готовы "продать" свой голос, самой популярной опцией является вариант "проголосовать за того кандидата/партию,которые и так нравятся, но и получить за это деньги" - 25%. Еще 18% говорят, что это все зависит от конкретных обстоятельств, а 13% - когда будут уверены, что это не приведет к проблемам или негативным последствиям для них лично. Еще 8,5% согласятся в случае, когда у них попросят об этом люди, которым они доверяют, а 6,3% - когда им предложат справедливый размер вознаграждения.

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 22 октября по 12 ноября 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрос проведен по заказу гражданской сети "ОПОРА". Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.