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Українці назвали суми, які можуть спонукати виборців продати свій голос

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Україна, Четвер 25 листопада 2021 13:43
Українці назвали суми, які можуть спонукати виборців продати свій голос Фото: можлива сума підкупу на виборах становить до 500 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість респондентів (54%) заявили, що будь-яка пропозиція грошей буде неприйнятною при мотивуванні виборців продати свій голос. Однак ті респонденти, які вважають сам продаж голосу реалістичним, називають порівняно невеликі суми, які можуть мотивувати людей продати свій голос.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

За даними опитування, 12% респондентів назвали суму, яка менша 500 грн, ще 6% - від 500 до 1000 грн.

Лише 3,4% респондентів сказали про суми від 1000 до 2000 грн, а 1,3% - про суми від 2000 до 5000 грн. Ще 3,5% сказали, що така сума має становити понад 5000 грн.

Українці назвали суми, які можуть спонукати виборців продати свій голос

Більше 11% опитаних стикались зі спробами підкупу на виборах. Дещо частіше про такі спроби заявили виборці з неповною середньою освітою (14%).

Українці назвали суми, які можуть спонукати виборців продати свій голос

Дві третини 64,5% респондентів заявили, що не готові "продати" свій голос за жодних обставин. Серед тих респондентів, які все-таки потенційно готові "продати" свій голос, найпопулярнішою опцією є варіант "проголосувати за того кандидата/партію, які і так подобаються, але водночас і отримати за це гроші" - 25%. Ще 18% кажуть, що це все залежить від конкретних обставин, а 13% - коли будуть впевнені, що це не призведе до проблем чи негативних наслідків для них особисто. Ще 8,5% погодяться у разі, коли у них попросять про це люди, яким вони довіряють, а 6,3% - коли їм запропонують справедливий розмір винагороди.

Українці назвали суми, які можуть спонукати виборців продати свій голос

Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 22 жовтня по 12 листопада 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера; computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитування проведено на замовлення громадянської мережі "ОПОРА". Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, якби вибори до Верховної ради відбулися у середині листопада 2021 року, найбільшу підтримку виборців отримала б шість парій, які можуть пройти до парламенту.

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