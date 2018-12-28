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Украинцы назвали сумму расходов на новогодний стол

Новости » Экономика    28.12.2018 - 12:25
Украинцы назвали сумму расходов на новогодний стол
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Большинство украинцев проведут новогоднюю ночь дома

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, украинцы потратят на новогодний стол 1752 гривны. Об этом на конференции "2018-й: итоги и прогнозы" сообщила директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Средняя сумма, которую украинцы планируют потратить на новогодний стол, - 1752 гривны, самая большая эта цифра в центральном регионе страны, и соответственно наименьшая - в восточном регионе", - сказала она.

Данные опроса свидетельствуют, что новогоднюю ночь большинство украинцев (64,5%) проведут дома, в кругу семьи, еще 17,5% - в гостях у друзей или родственников, 4% - в общественном учреждении или на публичном праздновании, 1% - "в круге" интернета, 1% - в одиночестве перед телевизором, 1% - в интересном путешествии по Украине, 0,5% - за рубежом, а 4,5% не праздновать, а просто пойдут спать.

Украинцы назвали сумму расходов на новогодний стол

dif.org.ua

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС), в тройку любимых праздников украинцев стабильно входят Рождество, Пасху и Новый год.

Отметим, что по данным опроса компании Research & Branding Group, средний размер бюджета украинца на рождественские и новогодние праздники в 2019 году составит 1979 гривен, что на 19% больше, чем в прошлом году (1659 грн).

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