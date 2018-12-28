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Українці назвали суму витрат на новорічний стіл

Новини » Економіка    28.12.2018 - 12:25
Українці назвали суму витрат на новорічний стіл
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Більшість українців проведуть новорічну ніч вдома

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, українці витратять на новорічний стіл 1752 гривні. Про це на конференції "2018-й: підсумки і прогнози" повідомила директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Середня сума, яку українці планують витратити на новорічний стіл, - 1752 гривні, найбільша ця цифра у центральному регіоні країни, і найменша відповідно - у східному регіоні", - сказала вона.

Дані опитування свідчать, що новорічну ніч більшість українців (64,5%) проведуть удома, в колі сім’ї, ще 17,5% - в гостях у друзів чи родичів, 4% -  в громадському закладі чи на публічному святкуванні, 1% - "у колі" інтернету, 1% - на самоті перед телевізором, 1% - у цікавій подорожі по Україні, 0,5% - за кордоном, а 4,5% не святкуватимуть, а просто підуть спати.

Українці назвали суму витрат на новорічний стіл

dif.org.ua

Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" і Центром Разумкова з 19 по 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком окупованих територій. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), до трійки улюблених свят українців стабільно входять Різдво, Великдень і Новий рік.

Відзначимо, що за даними опитування компанії Research & Branding Group, середній розмір бюджету українця на різдвяні і новорічні свята у 2019 році складе 1979 гривень, що на 19% більше, ніж торік (1659 грн).

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