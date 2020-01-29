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Украинцы назвали лучший вариант государственного устройства

Новости » Политика     29.01.2020 - 16:33
Украинцы назвали лучший вариант государственного устройства
Фото: День Собоності (РБК-Украина)

Уровень поддержки демократии зависит от возраста респондентов

В конце 2019 года большинство граждан (52%) считали, что демократия является наиболее желательным вариантом государственного устройства для Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Противоположного мнения - что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше, придерживаются 20% респондентов и еще 19% ответили, что для них вообще не имеет значения, демократический режим в стране или нет.

Украинцы назвали лучший вариант государственного устройства

dif.org.ua

Среди регионов отличается Восточный, где отдают предпочтение демократическому устройству 37%, а для 30% нет разницы, демократический режим или нет.

Кроме того, уровень поддержки демократии зависит от возраста. В возрасте 18-29 лет ее выбирают 30-56% респондентов, а в возрасте 30-39 лет - 59%.

Украинцы назвали лучший вариант государственного устройства

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года 2018 среди респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в конце 2019 года согласны уступить государству часть прав и свобод в обмен на собственное благосостояние 33% граждан, что несколько больше, чем в 2018 году (26%).

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в конце 2019 года граждане считали главными проблемами, которые больше всего мешают развитию Украины, коррупцию (69%), войну на Донбассе (69%).

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