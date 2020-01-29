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Українці назвали найкращий варіант державного устрою

Новини » Політика     29.01.2020 - 16:33
Українці назвали найкращий варіант державного устрою
Фото: День Собоності (РБК-Україна)

Рівень підтримки демократії залежить від віку респондентів

Наприкінці 2019 року більшість громадян (52%) вважають, що демократія є найбільш бажаним варіантом державного устрою для України. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Протилежної думки - що за певних обставин авторитарний режим може бути кращим - дотримуються 20% і ще 19% відповіли, що для них взагалі не має значення, демократичний режим в країні чи ні.

Українці назвали найкращий варіант державного устрою

dif.org.ua

Серед регіонів відрізняється Східний, де віддають перевагу демократичному устрою 37%, а для 30% не має різниці, демократичний режим чи ні.

Крім того, рівень підтримки демократії залежить від віку. У віці 18-29 років її обирають 30-56% респондентів, а у віці 30-39 років - 59%.

Українці назвали найкращий варіант державного устрою

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 6 по 11 грудня 2019 року серед 2018 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, наприкінці 2019 року згодні поступитися державі часткою прав і свобод в обмін на власний добробут 33% громадян, що дещо більше, ніж у 2018 році (26%).

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, наприкінці 2019 року громадяни вважали головними проблемами, що найбільше заважають розвитку України, корупцію (69%), війну на Донбасі (69%).

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