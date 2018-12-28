ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Украинцы назвали лучший вариант обеспечения безопасности страны

Новости » Политика    28.12.2018 - 13:12
Украинцы назвали лучший вариант обеспечения безопасности страны
Фото: Саммит НАТО flickr.com/nato)

За последний год поддержка вступления в НАТО еще увеличилась

В декабре 2018 года 46% граждан назвали лучшим вариантом обеспечения безопасности Украины вступление в НАТО (в 2017 году - 38,5%) и еще 3% надеются на военный союз с США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Внеблоковый статус отстаивают 24% респондентов (29% в 2017 году), а поддержка военного союза с Россией и другими странами СНГ составляет 7% (5% в 2017 году).

Украинцы назвали лучший вариант обеспечения безопасности страны

Если бы в ближайшее время состоялся референдум относительно вступления Украины в НАТО, в нем приняли бы участие 69% населения, среди участников референдума 70% проголосовали бы "за" (66% в 2017 году), 28% - против (26% в 2017 году), а 4% не определились (6% в 2017 году).

Украинцы назвали лучший вариант обеспечения безопасности страныОпрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, почти половина (48%) украинцев считают европейскую модель общественного развития более привлекательной, чем российскую, и лишь 5% - наоборот.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", ориентация кандидата в президенты на более тесное сотрудничество с Европейским Союзом является важной для 62% украинцев.

Украинцы назвали сумму расходов на новогодний стол Украинцы назвали главное событие года
Новости Украины НАТОопрос
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь