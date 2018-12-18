Европейская модель для украинцев привлекательнее российской в десять раз

Европу выбирают молодые, образованные и обеспеченные украинцы

Почти половина (48%) украинцев считают европейскую модель общественного развития более привлекательной, чем российскую, и только 5% - наоборот. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Еще 11% опрошенных считают обе модели привлекательны в равной степени, а 25% - ни одну из них не считают привлекательной.

razumkov.org.ua

Как отмечают социологи, более обеспеченные, молодые и образованные респонденты больше поддерживают европейскую модель развития. Среди украиноязычных и этнических украинцев поддержка европейской модели значительно выше, чем среди русскоязычных и этнических русских.

По данным опроса, 48% респондентов считают, что Украина должна интегрироваться в ЕС, и только 9% - в Евразийский экономический союз. Еще 30% опрошенных не поддерживают ни один из этих интеграционных курсов, а 13% - не определились с ответом.

Опрос проведен Центром Разумкова 21-27 июня 2018 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных Россией территорий. Опрошен 2 021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что по данным опроса Центра Разумкова, относительное большинство украинцев (48%) не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года: "нет" ответили 31% респондентов, "скорее нет" - 17%.

Отметим, что по данным опроса, две трети (66%) украинцев против восстановления Советского Союза.