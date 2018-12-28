Українці назвали найкращий варіант гарантування безпеки країни

Фото: Самміт НАТО (flickr.com/nato)

За останній рік підтримка вступу до НАТО ще збільшилася

У грудні 2018 року 46% громадян назвали найкращим варіантом гарантування безпеки для України вступ до НАТО (у 2017 році - 38,5%) і ще 3% сподіваються на військовий союз із США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова.

Позаблоковий статус обстоюють 24% (29% у 2017 році), а підтримка військового союзу з Росією та іншими країнами СНД становить 7% (5% у 2017 році).

Якби найближчим часом відбувся референдум щодо вступу України до НАТО, у ньому взяли би участь 69% населення, серед учасників референдуму 70% проголосували б "за" (66% у 2017 році), 28% - проти (26% у 2017 році), а 4% не визначилися (6% у 2017 році).

Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" і Центром Разумкова з 19 по 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком окупованих територій. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, майже половина (48%) українців вважають європейську модель суспільного розвиткубільш привабливою, ніж російську, і лише 5% - навпаки.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", орієнтація кандидата в президенти на тіснішу співпрацю з Європейським Союзом є важливою для 62% українців.