ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Українці назвали найкращий варіант гарантування безпеки країни

Новини » Політика    28.12.2018 - 13:12
Українці назвали найкращий варіант гарантування безпеки країни
Фото: Самміт НАТО (flickr.com/nato)

За останній рік підтримка вступу до НАТО ще збільшилася

У грудні 2018 року 46% громадян назвали найкращим варіантом гарантування безпеки для України вступ до НАТО (у 2017 році - 38,5%) і ще 3% сподіваються на військовий союз із США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова.

Позаблоковий статус обстоюють 24% (29% у 2017 році), а підтримка військового союзу з Росією та іншими країнами СНД становить 7% (5% у 2017 році).

Українці назвали найкращий варіант гарантування безпеки країни

Якби найближчим часом відбувся референдум щодо вступу України до НАТО, у ньому взяли би  участь 69% населення, серед учасників референдуму 70% проголосували б "за" (66% у 2017 році), 28% - проти (26% у 2017 році), а 4% не визначилися (6% у 2017 році).

Українці назвали найкращий варіант гарантування безпеки країни

Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" і Центром Разумкова з 19 по 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком окупованих територій. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, майже половина (48%) українців вважають європейську модель суспільного розвиткубільш привабливою, ніж російську, і лише 5% - навпаки.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", орієнтація кандидата в президенти на тіснішу співпрацю з Європейським Союзом є важливою для 62% українців.

Українці назвали суму витрат на новорічний стіл Українці назвали головну подію року
Новини України НАТОопрос
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся