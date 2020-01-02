Большинство украинцев вообще не читает книг

Фото: библиотека (kmu.gov.ua)

Чаще всего книги читают молодые люди до 30 лет

В конце 2019 года большинство украинцев (57%) практически не читает книг. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

По данным опроса, к числу более или менее регулярно читающих книги людей относят себя 43% респондентов.

При этом склонность украинцев к чтению книг в определенной мере зависит от их пола, возраста и уровня образования. Так, среди женщин читателей книг можно встретить несколько чаще, чем среди мужчин (соответственно, 47% против 38%).

В возрастном плане читателями книг чаще всего является молодежь от 18-ти до 30-ти лет (51%), а реже всего - лица предпенсионного и пенсионного возраста (39%).

Наконец, среди лиц, имеющих высшее образование, удельный вес читателей книг заметно выше, чем среди тех, кто имеет среднее или неполное среднее образование (соответственно, 56% против 30%).

Опрос проводился в период с 7 по 18 ноября 2019 года среди 1805 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,4%.

Напомним, по данным опроса КМИС, проведенного в сентябре 2018 года, большинство взрослых жителей Украины (60%) в течение последнего года не прочитали ни одной книги (электронной или печатной) и не посещали ни библиотеку, ни книжный магазин.

При этом по данным опроса Research & Branding Group, в начале 2019 года более половины владельцев смартфонов в Украине уже не могут представить свою жизнь без данного гаджета (57%), тогда как 39% все еще смогли бы обходиться без смартфона.