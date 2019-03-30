Две трети молодых украинцев не представляют жизни без смартфона

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Зависимость от смартфона не зависит от пола и места проживания респондентов

В начале 2019 года более половины владельцев смартфонов в Украине уже не могут представить свою жизнь без данного гаджета (57%), тогда как 39% все еще смогли бы обходиться без смартфона. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

То, представляют или не представляют украинцы свою жизнь без смартфона, определяется возрастом и практикой пользования соцсетями и практически не зависит от пола и местности проживания. Так, не представляют жизнь без смартфона более двух третей украинской молодежи (69%) и каждый второй владелец смартфона поколений "60+" и "сорокалетних" (по 50%), а среди "пятидесятилетних" таких меньше всего - 44%. Также не смогли бы без смартфона две трети пользователей соцсетей (61%) и только чуть более трети не пользователей (38%).

Как напоминают социологи, мобильный телефон или смартфон в 2013 году возглавил список бытовых приборов, которые наиболее кардинально изменили привычную украинцев и без которых они не смогли бы обходиться.

Опрос проводился в период с 13 по 21 февраля 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Как сообщало РБК-Украина, количество регулярных интернет-пользователей в Украине в октябре 2018 года составляло 63% населения (20,8 млн человек). По данным опроса Factum Group Ukraine, 70% регулярных пользователей используют для выхода и интернет смартфон.

Напомним, по данным опроса КМИС, большинство взрослых жителей Украины (60%) в течение последнего года не прочитали ни одной книги (электронной или печатной) и не посещали ни библиотеку, ни книжный магазин.