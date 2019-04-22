Українці назвали найбільш цікаві теми у ЗМІ

Ілюстративне фото (menr.gov.ua)

Найбільше громадян цікавлять розваги і політика

Найбільший інтерес у ЗМІ для українців представляють розважальна тематика і світська хроніка (48%), суспільно-політичні теми (46%), пізнавальна інформація (43%) і події у світі (39%). Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Другий блок тематики, що цікавить українців у ЗМІ, складають культура (29%), ситуація на Сході України (23%), спорт (20%), економічна/ділова інформація (20%) і вибори президента України (19%).

Третій блок - кримінал (15%), нещасні випадки/аварії/пригоди (10%) і скандали викриття (10%).

Опитування проводилося в період з 18 по 28 січня 2019 року серед 1998 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку 2019 року з чотирьох основних видів джерел масової інформації переважна більшість українців віддає перевагу двом - телебаченню (54%) та Інтернету (38%).

Зазначимо, новини на ТБ більшість українців (50%) дивляться щодня, ще 16% - 3-4 рази в тиждень, 14% - 1-2 рази в тиждень, кожен двадцятий (5%) - раз на місяць, не дивляться новини на ТБ 12% українців.