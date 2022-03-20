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Украинцы назвали самые дружественные и враждебные страны

Новина українською →
Украина, Воскресенье 20 марта 2022 11:11
Украинцы назвали самые дружественные и враждебные страны Фото: самые дружественные страны к Украине Польша, Литва, Великобритания и США (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

По мнению украинцев наиболее дружественными к Украине являются сегодня Польша, Литва, Великобритания и США. Также дружественными считают Чехию, Румынию, Молдову, Словакию, Турцию, Францию, Словению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Около половины опрошенных считают дружественными Венгрию, Грузию и Германию, еще треть - нейтральными. Китай сейчас для украинцев преимущественно нейтральная страна.

Тогда как Россия (98%) и Беларусь (84%) для украинцев - это враждебные страны. Отношение к этим странам значительно ухудшилось после развязывания ими войны против Украины.

Также несколько ухудшилось отношение украинцев к Китаю. Почти не изменилось - к Германии, Венгрии, Грузии. Улучшилось к Турции, Франции, Польше, Литве, Великобритании, США, Румынии.

При этом в международных настроениях ощутимо окрепла региональная консолидация: если раньше к США и другим западным странам холоднее относились жители востока и юга, то сейчас эти страны одинаково дружественны для жителей всех макрорегионов. То же касается враждебных стран - Россия и Беларусь - враждебные страны для абсолютного большинства украинцев независимо от места проживания.

Опрос проведен 18 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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