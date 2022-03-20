Українці назвали найбільш дружні та ворожі країни

На думку українців найбільш дружніми до України є сьогодні Польща, Литва, Великобританія та США. Також дружніми вважають Чехію, Румунію, Молдову, Словаччину, Туреччину, Францію, Словенію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Близько половини опитаних вважають дружніми Угорщину, Грузію та Німеччину, ще третина - нейтральними. Китай зараз для українців переважно нейтральна країна.

Тоді як Росія (98%) і Білорусь (84%) для українців - це ворожі країни. Ставлення до цих країн значно погіршилось після розв’язання ними війни проти України.

Також, дещо погіршилось ставлення українців до Китаю. Майже не змінилось - до Німеччини, Угорщини, Грузії. Покращилося до Туреччини, Франції, Польщі, Литви, Великобританії, США, Румунії.

При цьому у міжнародних настроях відчутно зміцнішала регіональна консолідація: якщо раніше до США та інших західних країн холодніше ставились мешканці сходу та півдня, то зараз ці країни однаково дружні для мешканців усіх макрорегіонів. Те саме стосується ворожих країн - Росія і Білорусь ворожі країни для абсолютної більшості українців незалежно від місця проживання.

Опитування проведене 18 березня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.