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Українці назвали найбільшу загрозу для країни

Новини » Суспільство    24.10.2019 - 12:03
Українці назвали найбільшу загрозу для країни
Фото: аеропорт (РБК-Україна)

Зубожіння посіло лише друге місце серед загроз

Наприкінці жовтня 2019 року найбільшою загрозою для України громадяни вважали масовий виїзд українців за кордон (56%). Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною група "Рейтинг".

За даними опитування, близько 45% загрозами вважають економічний занепад та зубожіння населення. Від 30% до 40% вважають загрозами погіршення здоров’я нації, екологічні катастрофи, повномасштабну війну Росією, зростання злочинності, деградацію та вимирання населення.

Від 20% до 30% назвали розвал країни, девальвацію гривні, безвладдя та масові заворушення.

Від 13% до 17% загрозами вважають встановлення диктатури, голод, міжнародну ізоляцію України та тероризм.

"За останні три місяці відчутно зросла актуальність таких загроз як погіршення здоров’я нації, екологічних катастроф, війни з Росією. Натомість знизилась загроза девальвації гривні, інфляції", - зазначають соціологи.

Українці назвали найбільшу загрозу для країни

Соціологічна група "Рейтинг" провела дослідження 19-22 жовтня 2019 року серед 2500 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, найважливішими проблемами, які хвилювали громадян України наприкінці 2018 року, були соціально-економічні.

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2024 року. МВФ прогнозує, що населення України буде поступово скорочуватися і на кінець 2024 року складе 41,039 млн осіб. Таким чином, МВФ очікує, що населення за шість років зменшиться на 1 млн осіб.

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