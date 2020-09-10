Украинцы назвали родные языки и языки общения дома и на работе

Большинство украинцев (73,4%) называют украинский язык родным. Еще 22,0% респондентов - русский, 1,7% - другой язык, а 2,9% не смогли ответить.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, дома по-украински в основном разговаривают 60,9% граждан, на русском - 36,0%.

На работе общаются преимущественно на украинском 57,2% опрошенных, на русском - 24,1%, и на украинском, и на русском одинаково часто - 16,2% респондентов.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2018 респондентов методом интервью "лицом к лицу". Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, подавляющее большинство украинцев (82%) считают, что руководители государства и государственные служащие должны в рабочее время общаться на государственном языке.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, большинство украинцев (52%) считают, что в Украине не нарушают прав русскоязычных граждан. В то же время 51% украинцев считает, что языковые права украиноязычных людей нарушаются на оккупированных Россией территориях.