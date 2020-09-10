Большинство украинцев не видят нарушений прав русскоязычных

Фото: митинг в защиту языка (Виталий Носач, РБК-Украина)

Граждане видят нарушение прав украиноязычных людей на оккупированных Россией территориях

Большинство украинцев (52%) считают, что в Украине не нарушают прав русскоязычных граждан. Еще 26% считают, что права русскоязычных в отдельных случаях нарушаются, 10% говорят о постоянных нарушениях.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

В то же время 51% украинцев считают, что языковые права украиноязычных людей на оккупированных территориях Крыма и ОРДЛО нарушаются (из них 25% отмечают систематические нарушения, 26% - отдельные случаи). Еще 19% считают, что нарушения языковых прав нет, а также почти треть респондентов (31%) не имеют мнения по этому поводу.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2018 респондентов методом интервью "лицом к лицу". Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, подавляющее большинство украинцев (82%) считают, что руководители государства и государственные служащие должны в рабочее время общаться на государственном языке.

Напомним, по данным опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова, в конце июля 2020 года большинство граждан 64,5% считали, что украинский должен быть единственным государственным и официальным языком. В то же время русский может свободно использоваться.