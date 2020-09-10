Более 80% украинцев хотят слышать от чиновников государственный язык

Фото: митинг в защиту языка (Виталий Носач, РБК-Украина)

Только 14% украинцев не видят разницы, на каком языке говорят чиновники

Подавляющее большинство украинцев (82%) считают, что руководители государства и государственные служащие должны в рабочее время общаться на государственном языке. Соглашается с этим, в том числе, и большинство жителей юга и востока (82% и 63% соответственно).

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Кроме того, подавляющее большинство украинцев во всех регионах соглашается, что все граждане должны владеть государственным языком: в целом в Украине соглашаются 79%, не согласны 16%.

Во всех регионах одобряют и преподавание большинства школьных предметов на государственном языке. В целом в Украине благосклонно относятся к этому 77%, против - 17%.

Языковые квоты поддерживают 65% украинцев. Но ситуация более регионально специфическая. Абсолютное одобрение этой инициативы - на западе (95%), большинство поддерживает ее и в центре (71% поддержки против 26% негативного отношения) и на юге (46% за и 40% против). В восточном же регионе больше тех, кто не одобряет такой шаг - 38% поддерживают и 56% против.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2018 респондентов методом интервью "лицом к лицу". Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова, в конце июля 2020 года большинство граждан 64,5% считали, что украинский должен быть единственным государственным и официальным языком. В то же время русский может свободно использоваться.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, большинство украинцев (69%) считают, что украинский язык должен оставаться единственным государственным.