Украинцы назвали признаки, по которым чаще всего дискриминируют в обществе

Фото: Киев (Виталий Носач, РБК-Украина)

Чаще всего дискриминируют людей по возрасту

В октябре 2020 года 40,2% украинцев считают, что чаще всего людей дискриминируют по возрасту. По сравнению с 2016 годом доля тех, кто считает этот признак самым частым, выросла на 2,8%.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы".

Кроме того, украинцы назвали такие признаки дискриминации:

Инвалидность - 38,%

Сексуальная ориентация - 26,3%

Состояние здоровья - 25,9%

Имущественное положение - 24,2%,

Пол - 22,5%

Этническое происхождение (национальность) - 21,3%

Политические взгляды - 16,7%

Религиозные взгляды - 15,9%

Статус внутренне перемещенного лица - 13,7%

Место проживания - 11,1%

Семейное положение - 8,5%

Гражданство 6,3%

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" в течение 6-19 октября 2020 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошены 2002 респондента методом "один на один". Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, половина украинцев (50%) считают, что органы государственной власти и местного самоуправления в Украине прибегали к ограничению конституционных прав и свобод человека и гражданина в процессе борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Не согласны с этим менее трети опрошенных (30%).

По данным опроса фонда "Демократические инициативы", украинцы согласны на ограничения прав наркозависимых, олигархов и людей с определенными политическими взглядами.