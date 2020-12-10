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Украинцы назвали признаки, по которым чаще всего дискриминируют в обществе

Киев, Четверг 10 декабря 2020 16:55
Украинцы назвали признаки, по которым чаще всего дискриминируют в обществе
Фото: Киев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Чаще всего дискриминируют людей по возрасту

В октябре 2020 года 40,2% украинцев считают, что чаще всего людей дискриминируют по возрасту. По сравнению с 2016 годом доля тех, кто считает этот признак самым частым, выросла на 2,8%.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы".

Кроме того, украинцы назвали такие признаки дискриминации:

  • Инвалидность - 38,%
  • Сексуальная ориентация - 26,3%
  • Состояние здоровья - 25,9%
  • Имущественное положение - 24,2%,
  • Пол - 22,5%
  • Этническое происхождение (национальность) - 21,3%
  • Политические взгляды - 16,7%
  • Религиозные взгляды - 15,9%
  • Статус внутренне перемещенного лица - 13,7%
  • Место проживания - 11,1%
  • Семейное положение - 8,5%
  • Гражданство 6,3%

Украинцы назвали признаки, по которым чаще всего дискриминируют в обществе

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" в течение 6-19 октября 2020 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошены 2002 респондента методом "один на один". Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, половина украинцев (50%) считают, что органы государственной власти и местного самоуправления в Украине прибегали к ограничению конституционных прав и свобод человека и гражданина в процессе борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Не согласны с этим менее трети опрошенных (30%).

По данным опроса фонда "Демократические инициативы", украинцы согласны на ограничения прав наркозависимых, олигархов и людей с определенными политическими взглядами.

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