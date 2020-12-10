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Українці назвали ознаки, за якими найчастіше дискримінують у суспільстві

Київ, Четвер 10 грудня 2020 16:55
Українці назвали ознаки, за якими найчастіше дискримінують у суспільстві
Фото: Київ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Найчастіше дискримінують людей за віком

У жовтні 2020 року 40,2% українців вважають, що найчастіше людей дискримінують за віком. У порівнянні з 2016 роком частка тих, хто вважає цю ознаку найчастішою, зросла на 2,8%.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи".

Крім того, українці назвали такі ознаки дискримінації:

  • Інвалідність - 38,%
  • Сексуальна орієнтація - 26,3%
  • Стан здоров'я - 25,9%
  • Майновий стан - 24,2%,
  • Стать - 22,5%
  • Етнічне походження (національність) - 21,3%
  • Політичні погляди - 16,7%
  • Релігійні погляди - 15,9%
  • Статус внутрішньо переміщеної особи - 13,7%
  • Місце проживання - 11,1%
  • Сімейний стан - 8,5%
  • Громадянство 6,3%

Українці назвали ознаки, за якими найчастіше дискримінують у суспільстві

Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" протягом 6-19 жовтня 2020 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитано 2002 респонденти методом "віч-на-віч". Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, половина українців (50%) вважають, що органи державної влади та місцевого самоврядування в Україні вдавалися до обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина у процесі боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. Не згодні з цим менше третини опитаних (30%).

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", українці згодні на обмеження прав наркозалежних, олігархів та людей з певними політичними поглядами.

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