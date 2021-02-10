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Украинцы назвали приемлемую стоимость вакцины от COVID-19

Автор: Александр Белоус

В начале 2021 года относительное большинство украинцев в случае принятия решения вакцинироваться предпочли бы бесплатную прививку (44%). Каждый четвертый опрошенный (25%) не определился с ценой.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

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Среди озвученных сумм приемлемой цены вакцинации чаще всего (в 10% случаев) назывался интервал в пределах 300-500 грн. Меньшие суммы считают приемлемыми 13% опрошенных: 6% - до 100 грн и 7% - до 300 грн. Больше готовы заплатить 9% опрошенных: 5% - до 1000 грн, 3% - до 1500 грн и 1% - более 1500 грн.

По данным опроса, более половины украинцев (57%) не согласились бы вакцинироваться от COVID-19, даже если бы это можно было сделать бесплатно, тогда как согласились бы вдвое меньшее число жителей страны (29%). Еще 14% опрошенных не определились в данном вопросе.

Готовность вакцинироваться зависит от разных факторов: цены, эффективности вакцины, страны и компании производителя. Определяющим критерием выбора вакцины является ее подтвержденная эффективность (52%). Далее с большим отрывом следуют страна (12%) и компания-производитель (8%).

Цена вакцины имеет первоочередное значение только для 2% опрошенных. Для 15% жителей страны ни один критерий выбора вакцины не является определяющим, а 11% - не определились.

Опрос компании Research & Branding Group проводился в период с 20 января по 1 февраля 2021 года среди 1802 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине января 2021 года, лишь 43% украинцев готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Не готовы к такой вакцинации 52% граждан.

Как сообщало РБК-Украина, в начале 2021 года две трети населения Украины (67%) в той или иной степени не доверяют официальной статистике о количестве зараженных COVID-19. Доверяют только 19% респондентов.

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