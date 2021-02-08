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Уровень доверия украинцев к официальной статистике по COVID-19 упал до 20%

Новина українською → Понедельник 08 февраля 2021 14:42
Уровень доверия украинцев к официальной статистике по COVID-19 упал до 20% Фото: карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В начале 2021 года две трети населения Украины (67%) в той или иной степени не доверяют официальной статистике о количестве зараженных COVID-19. Доверяют только 19% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Чаще недоверие связано с тем, что официальная статистика, по мнению респондентов, занижает число инфицированных (39%), реже - с завышением таких данных (28%).

Как отмечают авторы исследования, в последние месяцы наблюдается тенденция к росту степени недоверия: если в сентябре 2020 удельный вес тех, кто в целом чувствовал недоверие, составлял 58% взрослого населения Украины, то в январе текущего года он вырос до 67%. Соответственно, за этот же период сократилась доля тех, у кого официальная статистика по данному вопросу вызывает доверие (с 28% до 19%).

Уровень доверия украинцев к официальной статистике по COVID-19 упал до 20%

Опрос компании Research & Branding Group проводился в период с 20 января по 1 февраля 2021 года среди 1802 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине января 2021 года, лишь 43% украинцев готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Не готовы к такой вакцинации 52% граждан.

Как сообщало РБК-Украина по официальной информации, за январь-ноябрь 2020 от COVID-19 умерло 14 534 украинцев,

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