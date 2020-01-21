Украинцы назвали основные составляющие патриотизма

Основными составляющими патриотизма украинцы считают прежде всего любовь к своей стране (80%), готовность защищать свою страну, если надо - с оружием (64%). Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Кроме того, в составляющим патриотизма относят воспитание у детей любви и уважения к своей стране (58%), соблюдение всех законов страны (56%), знание истории своей страны, ее культуры (51%).

Несколько меньше граждане относят к патриотизму участие в выборах (38%), честное выполнение своих обязанностей (36%), общение на государственном языке (35%), уплату налогов (30%), участие в общественной жизни (28%), уважение к власти (26%), а меньше всего - участие борьбе с коррупцией и другими недостатками в государстве (21%).

dif.org.ua

Опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова проведено с 13 по 18 декабря 2019 года среди 2017 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в августе 2019 года патриотами своей страны считали себя 83% граждан Украины.

Напомним, по данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в сентябре-октябре 2018 года, около половины украинцев (52%) были готовы в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках.