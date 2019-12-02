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Украинцы назвали наиболее привлекательные страны для трудоустройства

Новости » Экономика     02.12.2019 - 16:49
Украинцы назвали наиболее привлекательные страны для трудоустройства
Иллюстративное фото (pinterest.com)

Украинцы хотят работать в Германии, но соглашаются и на Польшу

В 2019 году самой привлекательной страной для трудовой миграции украинцев является Германия, где хотели бы работать 43% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Info Sapiens.

По данным опроса, далее идут Польша (35%), Чехия (23%), Италия (19%), Канада (10%) и США 9%). На территории России хотели бы работать по 9% опрошенных. В сравнении с 2017 годом возросла привлекательность Германии и Чехии и снизилась привлекательность России.

Украинцы назвали наиболее привлекательные страны для трудоустройства

ukraine.iom.int

Исследования по вопросам миграции и торговли людьми в Украине, Молдове, Беларуси и Грузии было проведено Info Sapiens по заказу представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Королевства Норвегия в июне-августе 2019 года. Объем выборки в Украине составляет 2000 респондентов. Выборка репрезентирует население старше 16 лет в Украине без учета оккупированных Россией территорий.

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, подавляющее большинство жителей Украины (80%) в ближайшее время не планируют выезд на работу за пределы Украины. В мае 2019 года выехать на работу за границу планируют 12% украинцев, из которых большинство (9%) планируют поработать и вернуться в Украину, тогда как только 3% рассчитывают остаться за рубежом.

Отметим, как свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, по состоянию на май 2019 года половина украинцев заявляюли (52%), что никогда не были за границей.

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