Українці назвали найбільш бажані країни для працевлаштування

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Українці хочуть працювати в Німеччині, але погоджуються і на Польщу

У 2019 році найпривабливішою країною для трудової міграції українців є Німеччина, де хотіли б працювати 43% опитаних. Про це свідчать дані опитування, проведеного компанією Info Sapiens.

За даними опитування, далі йдуть Польща (35%), Чехія (23%), Італія (19%), Канада (10%) та США 9%). На території Росії хотіли б працювати по 9% опитаних. У порівнянні з 2017 роком зросла привабливість Німеччини та Чехії і знизилася привабливість Росії.

ukraine.iom.int

Дослідження з питань міграції та торгівлі людьми в Україні, Молдові, Білорусі та Грузії було проведене Info Sapiens на замовлення представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія у червні-серпні 2019 року. Обсяг вибірки в Україні становить 2000 респондентів. Вибірка репрезентує населення старше 16 років в Україні без урахування окупованих Росією територій.

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, переважна більшість жителів України (80%) найближчим часом не планують виїзд на роботу за межі України. У травні 2019 року виїхати на роботу за кордон планують 12% українців, з яких більшість (9%) планують попрацювати і повернутися в Україну, тоді як лише 3% розраховують залишитися за кордоном.

Відзначимо, як свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, за станом на травень 2019 року половина українців заявляють (52%), що ніколи не були за кордоном.