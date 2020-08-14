Треть украинцев продолжают давать взятки врачам

Фото: взятка (Виталий Носач, РБК-Украина)

Большинство украинцев считают, что врачам доплачивать не нужно, но продолжают это делать

Более трети украинцев (35%) заявили, что за последние 12 месяцев им приходилось доплачивать за прием у врача или медицинскую процедуру. В то же время 39% респондентов не обращались за такими услугами, 23% - не доплачивали, а 3% - не ответили на вопрос.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, 70% граждан убеждены, что врачам не нужно доплачивать, чтобы гарантировать в будущем качественную помощь. Однако 19% считают, что доплачивать стоит, а еще 11% не смогли ответить.

При этом на Западе и на Юге страны 77% респондентов не видят необходимости в дополнительной оплате. Больше всего тех, кто разделяет мнение, что врачам стоит дополнительно доплачивать, - на востоке страны (27%).

Опрос проведен Центром Разумкова и Фондом "Демократические инициативы" с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным исследования компании Info Sapiens, за три последние годы частота коррупционных практик населения при отношениях с правоохранительными органами Украины повысилась примерно в два раза и около 40% граждан заявили о случаях коррупции.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в июле 2019 года 8,8% украинцев заявили, что им лично или членам их семьи в течение последних 12 месяцев приходилось давать взятки за получение административных услуг.